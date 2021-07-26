جدول مباريات اليوم الاثنين 26 يوليو في كرة اليد بـ اولمبياد طوكيو 2020 والقنوات الناقلة

تقام 6 مباريات اليوم الاثنين 26 يوليو في كرة اليد بـ اولمبياد طوكيو 2020، لعل أبرزها بين مصر والدنمارك ضمن المجموعة الثانية التي تضم كذلك البحرين والبرتغال واليابان والسويد.

استطاع المنتخب المصري تحقيق الفوز في مباراته الأولى أمام المنتخب البرتغالي بنتيجة 37-31 ليتصدر المجموعة لمدة ساعتين فقط، حيث حصل المنتخب الدنماركي على المركز الأول بفضل تفوقه بفارق 17 هدفًا على أصحاب الضيافة «اليابان» في ختام مباريات الجولة الافتتاحية.

لكن رغم القوة المفرطة التي يتمتع بها منتخب الدنمارك، يأمل رفاق محمد الطيار وأحمد الأحمر في رد اعتبار مصر من الهزيمة التي تعرضت لها أمام الدنمارك بالدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم الماضية، والتي استضافتها القاهرة خلال شهر يناير 2021.

وتنطلق مباراة مصر والدنمارك على ملعب يويو غي ناسيونال ستاديوم، في تمام الساعة السابعة والربع صباحًا بتوقيت القاهرة، أي في تمام الساعة 5:15 صباحًا بتوقيت جرينيتش.

وستجمع المباراة الافتتاحية في جدول مواعيد مباريات اليوم، منتخبا البرازيل وفرنسا ضمن المجموعة الأولى التي تضم كذلك الأرجنتين وألمانيا وإسبانيا والنرويج.

جدول مباريات اليوم في كرة اليد بـ اولمبياد طوكيو 2020

البرازيل وفرنسا | الساعة 12:41 صباحًا بتوقيت جرينيتش

المانيا والارجنتين | الساعة 2:00 فجرًا بتوقيت جرينيتش

مصر والدنمارك | الساعة 5:15 بتوقيت جرينيتش، 7:15 بتوقيت القاهرة، 8:15 بتوقيت السعودية – تنقل على قناة بي إن سبورتس 4 + بي إن سبورتس اكسترا 1 المفتوحة على نايل سات.

اسبانيا والنرويج | الساعة 7:15 بتوقيت جرينيتش، 9:15 بتوقيت مصر، 10:15 بتوقيت السعودية – تنقل على قناة بي إن سبورتس بريميم 2.

البحرين والبرتغال | الساعة 10:30 بتوقيت جرينيتش، 12:30 بتوقيت مصر، 13:30 بتوقيت مكة المكرمة – تنقل على قناة بي إن سبورتس 4 + بي إن سبورتس اكسترا 1 المفتوحة على نايل سات.

السويد واليابان | الساعة 12:30 بتوقيت جرينيتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت مكة المكرمة – تنقل على قناة بي إن سبورتس 3.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعات كرة اليد في اولمبياد طوكيو اضغط هنا لمطالعة الجدول المحدث.