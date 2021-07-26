بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر والدنمارك لـ كرة اليد في اولمبياد طوكيو 2020

يُقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لقمة مباريات اليوم الاثنين في منافسات كرة اليد بـ اولمبياد طوكيو 2020 بين مصر والدنمارك، والمقرر إقامتها على ملعب الصالة المغطاه لملعب يويو غي ناسيونال ستاديوم بالعاصمة اليابانية.

تنطلق مباراة مصر والدنمارك ضمن المجموعة الثانية بدورة الالعاب الأولمبية عند الساعة 7:15 صباحًا بتوقيت القاهرة، 8:15 صباحًا بتوقيت السعودية، 5:15 صباحًا بتوقيت جرينيتش.

وتنقل هذه المباراة على الناقل الحصري للأولمبياد «بي إن سبورتس 4 القطرية + بي إن سبورتس اكسترا 1 المفتوحة على نايل سات»، كما تنقل نتيجتها في هذا البث المباشر بشكل محدث على الخليج 365.

وسيسعى رفاق محمد الطيار في مباراة اليوم للثأر من هزيمتهم المؤلمة أمام الدنمارك في كأس العالم، عندما تم تمديدها إلى أشواط إضافية ثم رميات حرة.

وأظهر المنتخب المصري عزمه الكبير على تقديم مستوى متميز في هذه الدورة خلال مباراة الافتتاح حين هزم نظيره البرتغالي بنتيجة 37-31، ليتصدر بشكل مؤقت بفارق 5 أهداف عن منتخب السويد الثاني.

لكن منتخب الدنمارك بعد ساعات قليلة اعتلى صدارة المجموعة الثانية بعد تسجيله لـ 47 هدفًا أمام اليابان التي اكتفت بتسجيل 30 هدفًا فقط.

وقدمت مصر مباراة مميزة ضد البرتغال أول أمس السبت، وكان أحمد هشام دودو الأكثر تسجيلاً للأهداف بـ 7 من 9 تسديدات، وتلاه أحمد الأحمر بـ 6 أهداف من 6 تسديدات، ويحيى خالد ب6 أهداف من 8 تسديدات.

وتعملق حارس المرمى محمد الطيار بتصديه لـ 9 تسديدات من 19، بنسبة دقة وصلت لـ 47٪، في المقابل تصدى كريم هنداوي لـ 5 تسديدات من 26 بدقة 19٪.

وعلى مدار يوم الثاني في أولمبياد طوكيو 2020، كان منتخب اليد هو العلامة المضيئة الوحيدة بالنسبة للرياضة المصرية، فقد لعبت 17 مباراة في 10 منافسات رياضية، انتهت 16 بخسارة المصريين، وواحدة فقط بالفوز بواسطة منتخب اليد!

مصر – الدنمارك

ملعب يويو غي ناسيونال (طوكيو- اليابان)

اولمبياد طوكيو 2020 (المجموعة B – الجولة الثانية)

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