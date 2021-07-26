الامارات | ​فيديو كشري يثير الجدل بعد مباراة الإنتاج الحربي مع الأهلي.. "شقايا وتعبي!"

شكرا لقرائتكم خبر عن ​فيديو كشري يثير الجدل بعد مباراة الإنتاج الحربي مع الأهلي.. "شقايا وتعبي!" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار فيديو متداول لمدرب فريق الإنتاج الحربي أحمد كشري جدلاً واسعاً بين الجماهير المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما عبر عن غضبه من قرارات الحكم محمد معروف الذي أدار مواجهة فريقه لنظيره الأهلي في الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز والتي تمكن فيها الأخير من قلب تأخره 1-2 إلى فوز في الدقيقة الأخيرة 3-2.

وأظهر الفيديو الذي لقي صدى واسع لدى جماهير الغريم التقليدي الزمالك، المدرب كشري منفعلاً خلال حديثه مع مراقب المباراة قبل انطلاق المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة، مشدداً على أن الحكم أهدر جهده مع فريق الانتاج الحربي، في إشارة إلى ظلم تحكيمي أضر بفريقه وحرمه الخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير.

وقال كشري بعد الفيديو الذي تم التقاطه قبل انعقاد المؤتمر الصحافي: "حرام تعبي وشقايا بضيعو الحكم ومش أول مرة! أنا راجل أهلاوي بس ما يجيش علي الحكم!"، فيما علق بعدها بدقائق على أحداث المباراة خلال المؤتمر: "أهنئ النادي الأهلي بالفوز، نعرف أن الأحمر يلعب لآخر دقيقة، وهذه سمة من سماته، كنا نستحق على الأقل نقطة ولكن سُرقنا في آخر اللقاء، نعاني من الضغوط لأننا في آخر ترتيب الدوري، ولكن الفريق تحسن بشكل كبير".

وأردف: "ليس هذا هو الفريق الذي يصارع على البقاء ويؤدي بهذا الشكل أمام الأهلي، إذا نجحنا في الاستمرار على هذا الأداء سنبقى في الدوري، كنت أتمنى الفوز اليوم، ولكن خبرات لاعبي الأهلي حسمت اللقاء".

وتابع: "أتمنى من المحللين التحكيميين أن يراجعوا لعبة محمد هاني الذي كان يستحق إنذار ثاني ثم الُطرد، وأيمن أشرف أيضًا كان يستحق الطرد، وعلى الجانب الآخر لاعبي الإنتاج كانوا يحصلون على إنذارات مجانية".

وأكمل: "تعادل الأهلي في المباراة الماضية مع البنك الأهلي وضع ضغطًا كبيرًا على الأهلي وعلينا.. الأهلي يلعب حتى آخر دقيقة وهذه روح الأهلي، كنت أتمنى أن أحصل على حقي في مباراة اليوم لكن هذا لم يحدث".

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الأخير على لائحة ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 28 مباراة وبات مهدد بقوة للهبوط، فيما ينافس الأهلي على اللقب محتلاً المركز الثاني برصيد 55 نقطة من 25 مباراة خلف الزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة من 27 مباراة.

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