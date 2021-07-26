مصر في الأولمبياد.. الثنائي المختلط يودع في الريشة الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ودع الثنائي المصري المختلط، حاتم الجمال وضحى هاني، منافسات لعبة الريشة الطائرة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بعد الخسارة أمام الزوجي الهولندي، روبن تابلينج وسيلينا بيك.

الثنائي المصري خسر اللقاء بشوطين نظيفين، حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 21-9، بينما جاءت نتيجة الثاني 21-4.

وتعد هذه الهزيمة هي الثالثة للثنائي المختلط المصري، بعدما خسر أمام الصين في اللقاء الأول بنتيجة 2-0، وهي نفس نتيجة اللقاء الثاني أمام كوريا الجنوبية.

وبهذه النتائج، يكون الثنائي المختلط المصري قد ودع المنافسة متزيلًا جدول ترتيب المجموعة الأولى للريشة الطائرة بالأولمبياد.