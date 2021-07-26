مانشستر يونايتد يخطوا بثبات لحسم صفقة فاران من ريال مدريد

بدأت إدارة مانشستر يونايتد خطواتها الأولى بثبات لحسم صفقة انتقال المدافع الدولي الفرنسي رفائيل فاران من ريال مدريد ليكون أبرز تدعيمات أولي جونار سولشاير الدفاعية خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ودخل مانشستر يونايتد صباح اليوم الأحد في مفاوضات جادة مع إدارة ريال مدريد الإسباني من أجل حسم صفقة المدافع فاران هذا الأسبوع وفقاً لصحيفة لوباريزيان الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن صفقة انتقال بطل كأس العالم 2018 إلى مسرح الأحلام “أولد ترافورد” ستكلف إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي مبلغ لا يقل عن 45 مليون يورو كمبلغ ثابت، رغم تبقي عام واحد في عقده مع النادي الملكي.

ويمتلك رفائيل فاران الباحث عن تحد جديد خارج ملعب سانتياجو برنابيو إتفاقاً كاملاً مع إدارة مانشستر يونايتد على الشروط الشخصية، حيث من المتوقع حصوله على راتب يقدر بنحو 12 مليون يورو سنوياً، وعقد يمتد لغاية 30 من يونيو من العام 2026.

ومن المنتظر أن تحسم الصفقة خلال الأيام الأولى من شهر أغسطس المقبل على أبعد تقدير، حيث لا تمانع إدارة ريال مدريد تحت قيادة فلورنتينو بيريز في بيع الدولي الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي 2021، وذلك بعد رفضه تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2022 خشية فقدانه مجاناً بعد عام.