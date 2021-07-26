حارس كايزر تشيفز: الطرد أمام الأهلي سبب لنا "فشل ذهني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح دانيال أكبيي حارس مرمى كايزر تشيفز بأن الفريق تعرض لما أسماه بالفشل الذهني بعد الطرد الذي جاء خلال الشوط الأول، ثم استقبال الهدف الأول بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال دانيال اكبيي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية عن خسارة نهائي دوري الأبطال: "هذه هي كرة القدم، وكل شيء من الممكن أن يحدث فأنت إذا فقدت شكلك في الملعب تفقد كل ما يؤهلك للفوز، وأيضًا البطاقة الحمراء، كما ان الهدف الأول أثر علينا ذهنيًا وأخرجنا من المباراة لأننا نعرف أننا نلعب أمام فريق كبير للغاية، وبدأنا نخسر ذهنيًا عقب الهدف الأول".

وتابع: "فريق مثل الأهلي وخبرته الكبيرة في دوري أبطال أفريقيا استغل هذا الغياب الذهني ودخل الشوط الثاني في منتهى القوة، بالرغم من أننا كنا جيدين في الشوط الأول".

وعن رأيه في أبرز لاعبي الأهلي، قال: "لا استطيع تذكر الأسماء الآن لكن أثناء دراسة الأهلي كنا نعلم أنهم فريق جيد ونعلم حبهم لامتلاك الكرة والعرضيات، لكن كل شيء كان جيد حتى حدث الفشل الذهني بالتعرض للطرد".

وواصل: "قمنا بتحليل اداء الأهلي بشكل جيد خلال الفترة التي كنا نستعد فيها للمواجهة ومحلل الأداء قام بعمل جيد، لكن أرى أننا تمكنا من الظهور فقط في الشوط الأول".