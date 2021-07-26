بعد مقاطعته.. موسيماني ينفعل في المؤتمر الصحفي للقاء الأهلي والإنتاج الحربي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

انفعل بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، خلال تواجده في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه والإنتاج الحربي بالدوري.

وحقق الأهلي فوزًا قاتلًا على الإنتاج الحربي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد ضمن مؤجلات الجولة الـ24 من دوري we المصري على ستاد الأهلي we بالسلام.

وقام أحد المتواجدين في المؤتمر الصحفي لمواجهة الأهلي والإنتاج الحربي، بمقاطعة بيتسو موسيماني، أثناء حديثه عن اللاعب مروان محسن.

وظهر موسيماني منفعلا ودخل في نقاش لم يستمر سوى دقائق مع الشخص الذي قام بمقاطعته، قبل أن يقرر مدرب الأهلي استكمال تصريحاته.

وأصبح رصيد الأهلي 55 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، مع وجود مباراتين بين المؤجلات، وأفضلية للزمالك متصدر جدول الترتيب بـ61 نقطة.

وفي الجانب الآخر يمتلك الإنتاج الحربي 19 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب.