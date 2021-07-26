"خليفة" نادال يظهر في ملاعب التنس بلقب للتاريخ

المنامة - ياسر ابراهيم - بات كارلوس ألكاراس أصغر لاعب كرة مضرب إسباني يفوز بلقب إحدى دورات رابطة المحترفين منذ مواطنه أسطورة التنس الإسباني، رافايل نادال عام 2004، وذلك بتتويجه الأحد بطلاً لدورة أوماغ الكرواتية

ولم يجد المصنف 75 عالمياً صعوبة تذكر في حسم المباراة النهائية لصالحه بفوزه على الفرنسي المخضرم ريشار غاسكيه (35 عاماً) بمجموعتين 6-2 و6-2.

وعن 18 عاماً وشهرين و20 يوماً، توج ألكاراس بطلاً لإحدى دورات رابطة المحترفين، وهو يكبر مواطنه نادال بثمانية أيام حين أحرز الأخير أول ألقابه الـ88 في آب/أغسطس 2004 في دورة سوبوت.

وبات ألكاراس ثالث أصغر لاعب يحرز لقب إحدى دورات المحترفين منذ عام 2000، بعد الياباني كي نيشيكوري في دورة ديلراي بيتش عام 2008 ونادال في سوبوت قبل 17 عاماً.

(فرانس برس)

