الامارات | الأخضر السعودي يودّع طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر السعودي يودّع طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّعت السعودية منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو بخسارتها أمام المنتخب الألماني 2-3 على ملعب «نيسان» في يوكوهاما، بعد سقوطها افتتاحاً أمام ساحل العاج 1-2.

وسجل لـ«الأخضر» سامي النجعي (30 و50)، وللمنتخب الألماني نديم أميري (11)، راغنار آخه (43)، وفيليكس أودوخاي (75).

وفي المباراة الثانية، خيّم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين المنتخب البرازيلي الأولمبي ونظيره منتخب ساحل العاج.

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