الامارات | «إقامة دبي» تُبرم اتفاقية رعاية في المجال الرياضي مع «ورلد بادل أكاديمي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «إقامة دبي» تُبرم اتفاقية رعاية في المجال الرياضي مع «ورلد بادل أكاديمي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اتفاقية تعاون ورعاية مع «ورلد بادل أكاديمي»، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك وتحقيق التكامل مع القطاع الخاص، لتطوير وتنمية الكفاءات الرياضية واستقطاب وتنظيم المزيد من الفعاليات والبطولات الرياضية، بما يحقق النمو المستهدف والتطور المنشود في القطاع الرياضي.

وقّع الاتفاقية مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد المري، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العارف للاستثمار، عبدالكريم عبدالله، بحضور نائب المدير العام لإقامة دبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، ومساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، العميد حسين ابراهيم، ومساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب، العميد خلف الغيث، وعدد من الضباط والمسؤولين من كلا الطرفين.

وقال الفريق محمد المري: «سعداء بهذه الشراكة مع (ورلد بادل أكاديمي) التي تأتي ضمن مساعي (إقامة دبي) للعمل بتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحفز على تطوير وتنمية الكفاءات والكوادر الوطنية في مختلف المجالات، بما فيها المجال الرياضي باعتباره جزءاً من الثقافة المحلية، ومصدراً لسعادة وصحة أفراد المجتمع».

من جهته، أعرب عبدالكريم عبدالله عن بالغ سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مشيراً إلى أن «هذا التعاون يدل على توحيد الجهود مع كل الأطراف والمؤسسات الحكومية والخاصة في سبيل إعلاء مكانة الدولة».

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