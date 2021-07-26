الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري المصري
بيراميدز - البنك الأهلي 21:00
الدوري العراقي
الصناعات - الشرطة 18:00
الكهرباء - الطلبة 18:00
السماوة - الديوانية 18:00
النجف - القاسم 18:00
أربيل - الزوراء 18:00
الحدود - القوة الجوية 20:30
الدوري الليبي
دارنس - الأخضر 19:00
التحدي - الهلال 19:00
الشط - المدينة 19:30
الأهلي طرابلس - رفيق 19:30
الأهلي بنغازي - خليج سرت 21:00
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