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الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

بيراميدز - البنك الأهلي 21:00

الدوري العراقي

الصناعات - الشرطة 18:00

الكهرباء - الطلبة 18:00

السماوة - الديوانية 18:00

النجف - القاسم 18:00

أربيل - الزوراء 18:00

الحدود - القوة الجوية 20:30

الدوري الليبي

دارنس - الأخضر 19:00

التحدي - الهلال 19:00

الشط - المدينة 19:30

الأهلي طرابلس - رفيق 19:30

الأهلي بنغازي - خليج سرت 21:00

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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