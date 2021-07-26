الامارات | مصر تخسر أمام الأرجنتين في أولمبياد طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تخسر أمام الأرجنتين في أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مُني المنتخب المصري لكرة القدم، أمس، بأول خسارة له في الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو عندما خسر 1-صفر أمام الأرجنتين، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

وتمكّن المنتخب الأرجنتيني من حسم المباراة في الدقيقة 52 عن طريق فاكوندو ميدينا، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط من مباراتين، فيما بات الفراعنة في المركز الرابع والأخير مع نقطة واحدة من مباراتين أيضاً.وكان المنتخب المصري يعوّل على نتيجته الافتتاحية التي تعتبر جيدة إلى حد ما عندما تعادل مع إسبانيا سلباً في الجولة الأولى، لكنه اصطدم برغبة المنتخب الأرجنتيني في تعويض خيبته الأولى بسقوطه أمام أستراليا بهدفين نظيفين.

وقدم الفراعنة أداءً باهتاً من دون أي نجاعة هجومية، ودفع الثمن من هفوة دفاعية منحت الأرجنتينيين هدف الفوز.

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