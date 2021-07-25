ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الإنتاج.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي، فوزا قاتلا على الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز علي معلول هدف التقدم للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 38، قبل أن يتعادل محمد أبو العز للإنتاج في الدقيقة 54.

بعد ذلك تقدم مصطفى البدري للإنتاج في الدقيقة 64، ثم أدرك حسين الشحات هدف التعادل من جديد للأهلي في الدقيقة 85.

وخطف والتر بواليا هدف الفوز القاتل للأهلي في الدقيقة 93 من الوقت بدل الضائع برأسية رائعة.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الإنتاج الحربي:

1- الزمالك في المركز الأول برصيد 61 نقطة، من 27 مباراة.

2- الأهلي في المركز الثاني برصيد 55 نقطة،من 25 مباراة.

3- المصري في المركز الثالث برصيد 43 نقطة، من 28 مباراة.

4- الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 41 نقطة، من 28 مباراة.

5- سموحة في المركز الخامس برصيد 40 نقطة، من 28 مباراة.

6- بيراميدز في المركز السادس برصيد 40 نقطة، من 26 مباراة.

7- إنبي في المركز السابع برصيد 38 نقطة، من 28 مباراة.

8- طلائع الجيش في المركز السابع برصيد 37 نقطة، من 28 مباراة.

9- مصر المقاصة في المركز التاسع برصيد 37 نقطة، من 28 مباراة.

10- الجونة في المركز العاشر برصيد 36 نقطة، من 28 مباراة.

11- سيراميكا كليوباترا في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة، من 27 مباراة.

12- الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة، من 27 مباراة.

13- غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة، من 27 مباراة.

14- المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة، من 28 مباراة.

15- البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، من 27 مباراة.

16- نادي أسوان في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، من 27 مباراة.

17- وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة، من 27 مباراة.

18- الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة، من 28 مباراة.

ترتيب هدافي الدوري

1- محمد شريف (الأهلي)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا) - المركز الأول - 15 هدفا.

2- أشرف بن شرقي (الزمالك) - المركز الثاني - 12 هدفا.

3- أحمد سامي (طلائع الجيش)، عمر كمال (المصري) - المركز الثالث - 11 هدفا.

4- عمرو جمال (طلائع الجيش)، مصطفي فتحي (سموحة)، رامي صبري (إنبي) - المركز الرابع - 10 أهداف.

5- أحمد علي (البنك الأهلي)، ويوسف أوباما (الزمالك)، شيمليس بيكيلي ، باسم مرسي (مصر للمقاصة)، حسام حسن (سموحة سابقاً)، فخر الدين بن يوسف (الإسماعيلي) - المركز الخامس - 9 أهداف.