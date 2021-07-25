حمدي فتحي يوضح لجماهير الأهلي كواليس غيابه بسبب "حفل زفافه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق حمدي فتحي، لاعب الأهلي، على سبب غيابه عن مباراة الأهلي الأخيرة أمام الإنتاج الحربي، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 24 بدوري we المصري.

وكتب حمدي عبر حسابه على انستجرام:" لابد أن يكون الناس فاهمة شخصية حمدي وحب حمدي للنادي الأهلي، وبفضل النادي الأهلي على نفسي ومن يعرفني جيدا يعلم هذا".

وأضاف:" اختيار موعد زفافي كان بالاتفاق منذ فترة قبل تغيير جدول الدوري، فالجدول القديم كانت هذه الفترة هي فترة توقف المنتخب الأولمبي، لكن الجدول تغير بعدما قمت بالحجز".

وأتم" الموضوع غصب عني وغصب عن النادي على أساس الفترة هذه كانت توقف، ومبروك المباراة وان شاء الله الدوري في الجزيرة وشكرا".

وحقق الأهلي فوزًا قاتلًا على الإنتاج الحربي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد ضمن مؤجلات الجولة الـ24 من دوري we المصري على ستاد الأهلي we بالسلام.

وأصبح رصيد الأهلي 55 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، مع وجود مباراتين بين المؤجلات، وأفضلية للزمالك متصدر جدول الترتيب بـ61 نقطة.

وفي الجانب الأخر يمتلك الإنتاج الحربي 19 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب.