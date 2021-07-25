بالمواعيد.. جدول منافسات مصر يوم الاثنين في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يشهد فجر الاثنين عدد من المنافسات لمصر في أولمبياد طوكيو 2020 في رياضات مختلفة في اليوم الثالث لمنافسات الأولمبياد.

وسيواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره الدنماركي في تمام الساعة السابعة والربع صباحا بالجولة الثانية من دور المجموعات.

ويأتي جدول اليوم الثالث لمنافسات مصر في الأولمبياد كالتالي:

2:55 فجراً.. مبارزة السلاح (فردي السيدات دور الـ32).. ندى حافظ ضد الكورية كيم جي يون.

3 فجراً.. رماية (سكيت تمهيدي).. مصطفى حمدي وعزمي محيلبة.

3:40 فجراً.. ريشة طائرة (زوجي المختلط).. أدهم حاتم وضحى هاني.

3:45 فجراً.. تايكوندو (دور الـ16 وزن 80 كيلوجراماً - رجال).. سيف عيسى ضد الأسترالي جاك مارتون.

4:35 فجراً.. مبارزة السلاح.. (فردي الرجال دور الـ32).. محمد حسن ضد الإيطالي دانيلي جاروزو.

5 فجراً.. تنس طاولة (فردي الرجال).. عمر عصر ضد الأوكراني لي كو.

5:05 فجراً.. مبارزة السلاح.. (فردي الرجال دور الـ32).. علاء أبو القاسم ضد الألماني بنجامين كليبرينك.

5:05 فجراً.. شراع.. (قوارب الليزر - السباق الثاني والثالث).. علي بدوي.

5:35 فجراً.. مبارزة السلاح.. (فردي الرجال دور الـ32) محمد حمزة ضد البريطاني ماركوس مبيستيد.

6 صباحا.. تايكوندو.. (دور الـ16 وزن 67 كيلوجراماً - سيدات) هداية ملاك ضد الفرنسية ماجدة فييت هينين.

7:15 صباحاً.. كرة يد (الجولة الثانية من دور المجموعات).. منتخب مصر ضد منتخب الدنمارك.

7:35 صباحاً.. شراع (قوارب الليزر - السباق الثالث والرابع).. خلود منسي.

12:20 ظهراً.. ريشة طائرة (زوجي السيدات).. هادية حسني وضحى هاني.