أحمد كشري: كنا نستحق الفوز أمام الأهلي.. والمباراة سرقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد كشري، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أن فريقه كان يستحق تحقيق الفوز أمام الأهلي والخروج بنقاط المباراة، وليس الخروج خاسرا كما حدث.

وحقق الأهلي فوزًا قاتلًا على الإنتاج الحربي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد ضمن مؤجلات الجولة الـ24 من دوري we المصري على ستاد الأهلي we بالسلام.

وقال كشري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة:" كنا نستحق الخروج بالفوز لكن اتسرقنا في أخر اللقاء، وهذه خبرة الأهلي وامكانيات اللاعبين التي حسمت اللقاء لصالحهم".

وأضاف:" فريقنا مضغوط بوجوده في اخر الجدول لكن تحسنا في أخر المباريات، ولم يحالفنا التوفيق رغم اننا قدمنا مجهود كبير أمام الأهلي".

وأكمل:" كنت أتمنى الفوز لكن الأهلي لديه الخبرات التي تجعله في النهاية يحصل على نقاط المباريات".

وتابع:" هناك لعبتين الحكم لم يحتسبهما لنا كانت الأولى لمحمد هاني الذي كان يستحق الطرد والحصول على الانذار الثاني بعد تدخله ضد مصطفى البدري وأيضا كرة أخرى لأيمن أشرف وتلك الألعاب كان لها تأثير على نتيجة اللقاء".

واستطرد:" مباراة البنك الأهلي تسببت في الضغط علينا وعلى الأهلي وكنا متوقعين أن يدخل الأهلي بكل قوة، وكنا الأقرب للمكسب أمام الأهلي لكن روح الأهلي يلعبون حتى اخر دقيقة".

وأتم كشري تصريحاته:" كنت أتمنى أن أحصل على حقي في أوقات كثيرة في المباراة لكن لم أشعر بذلك في اللقاء".

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