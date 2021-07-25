عبدالحفيظ يوجه رسائل نارية لاتحاد الكرة: "اللي يحصل هناك يحصل هنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، رسائل نارية لاتحاد الكرة المصري، بشأن ضغط وتأجيل المباريات في بطولة الدوري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة الأهلي: "هذه هي المباريات الختامية، والدوري لا يأتي إلا بهذه الطريقة، ويجب أن يكون هناك اجواء لأخذ الدوري".

وأضاف: "الناس عاملة أجواء إحباط ان الدوري بيهرب ولكن هذا غير موجود، ورسالتي الى الجماهير ان يقوموا بعمل اجواء اننا سنحصل على الدوري، لا يزال امامنا ٩ مباريات والزمالك امامه ٧ ضربات جزاء".

وشدد مدير الكرة بالأهلي: "يجب أن نحارب من أجل الحصول على الدوري".

وواصل سيد عبد الحفيظ: "سمعت ان الزمالك هيلعب مع المحلة في اسكندرية لأنه سيلعب بعد ذلك مع الاتحاد، والجونة سيلعب في الجولة ٣٢ مع سموحة في اسكندرية وبعد ذلك بـ٣ ايام سيلعب مع الاهلي في الجونة، هل لو طلب الجونة خوض لقاء الأهلي في الاسكندرية، سيوافق اتحاد الكرة على ذلك؟.

وأكمل: "اللي يحصل مع الغير يحصل مع الجونة، وأنا لا اتكلم بلسان الجونة، أنا أعطي مثال فقط، وإذا طلب الجونة ذلك الأمر، لن يستطيع أحد أن يفتح فمه، يجب أن يكون هناك تكافؤ فرصة، مثلما تسمح للغير تسمح لك".

واختتم عبد الحفيظ: "الآن يقولون أنهم يريدون تأجيل لقاء الزمالك وأسوان في الكأس، وطالما حدثت مع فريق لن نسمح أن لا تحدث مع فريق آخر، اللي هيحصل هناك هيحصل هنا، مش هتلعب هناك مش هلعب هنا".