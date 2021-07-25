موسيماني: لقد تعلمت الكثير اليوم وأمتلك محاربين أكفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأنه سعيد بما قدمه فريقه خلال مباراة اليوم الأحد أمام الإنتاج الحربي بعدما حقق الفريق الفوز في النهاية 3-2 بالوقت الضائع من المباراة التي أتت ضمن مؤجلات الجولة الـ24 في دوري we المصري.

وقال موسيماني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "المباراة كانت كلها مشاعر وأهداف ويمكن ان يستمتع بها المشاهد، وهذا يؤكد أنه لا يوجد شيء مضمون في الكرة، لقد تعلمت أشياء كثيرة اليوم، وعرفت أن المباراة لا تنتهي حتى صافرة الحكم، يجب ان يكون لديه إيمان بالقدرة على تقديم شيء".

وتابع: "في مباراة سابقة كنا متأخرين بهدفين وتمكنا من الفوز، وحتى الأسبوع الماضي لم يكن أحد يتذكر تلك المباراة، لكن اليوم تذكرنا هذا اللقاء، واليوم أعلم أنني امتلك محاربين أكفاء، لقد لعب بأربع مهاجمين، وأخرجت المدافعين لأنني كنت أريد التسجيل".

وأضاف: "سعيد للغاية ان بواليا سجل هدف اليوم، هذه هدية من الله كنت انتظرها، ومروان أيضًا استطاع أن يظهر بشكل مقنع للغاية، بالرغم من أنني كنت أعلم ما يقال عنه".

وواصل: "لاعبينا خاضوا مباريات قويه في بطولات عديدة وهذا أدى إلى اجهادهم وضعت شريف على مقاعد البدلاء لانه مجهد وبجانب الإجهاد لدى غيابات كثيرة مثل اللاعبين المنضمين للمنتخب الأولمبي وهذا الثمن ما يدفعه".