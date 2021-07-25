مصدر لمصراوي: بن مالانجو يتوجه إلى الإمارات في صفقة مغرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

يصل بن مالانجو مهاجم الرجاء البيضاوي المغربي إلى الإمارات اليوم الأحد من أجل اتمام الانضمام إلى فريق الشارقة في صفقة مغرية بالنسبة لإدارة الفريق الذي حقق الكونفدرالية خلال الموسم الحالي 2020-2021.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحاته لمصراوي اليوم الأحد: "بن مالانجو بالفعل سيتوجه إلى الإمارات من أجل اتمام انتقاله إلى الشارقة في صفقة وافق الرجاء البيضاوي على تفاصيلها المالية".

وربطت تقارير عدة بين الزمالك ومهاجم الرجاء البيضاوي في الموسم الحالي، غير أنه لم يكن هناك أي مفاوضات رسمية أو إعلان من جانب إدارة النادي الأبيض حول رغبتهم في التعاقد مع اللاعب.

وتابع المصدر ذاته: "الشارقة قدم عرضًا لا يمكن رفضه للرجاء حيث سيحصل على اللاعب مقابل 3.5 مليون يورو بالرغم من أنه لم يتبقى في عقد اللاعب سوى عام واحد فقط، ولم يكن لديه رغبة في التجديد".

وواصل: "لم تحدث مفاوضات رسمية من جانب الزمالك، مع الرجاء لكن حدث اتصل شفهي فقط، وقام الزمالك بعرض مليون دولار للنادي، إضافة إلى راتب سنوي بقيمة 800 ألف دولار للاعب، وهو ما يعد أقل كثيرًا مما عرضه الشارقة للنادي".

وبالتواصل مع مصدر داخل نادي الزمالك، أوضح أن كارتيرون كان يضع بن مالانجو ضمن قائمة مكونة من عدة أسماء من أجل الحصول على أحدهم، لكن لم يحدث اتصالات رسمية للتفاوض مع اللاعب او النادي.

وبرز بن مالانجو مع الرجاء في موسم 2020-2021 واستطاع ان يسجل 24 هدفًا ويصنع 4 خلال 41 مباراة لعبها في مختلف المسابقات.