كرة يد.. سند: مباراتنا أمام الدنمارك "أبطال العالم" ستكون صعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد سند لاعب منتخب مصر لكرة القدم، أن مباراتهم أمام منتخب الدنمارك في أولمبياد طوكيو 2020، ستكون صعبة، مشيراً إلى أن الجميع سينتظر مشاهدتها.

ويلتقي المنتخب المصري لكرة اليد بنظيره الدنماركي، يوم الاثنين في الساعة السابعة والربع صباحا.

وقال سند في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة اليد: "لقد سمعنا كثيرًا أن مباراتنا أمام الدنمارك في بطولة العالم كانت واحدة من أفضل المباريات في التاريخ وأعتقد أنها كانت كذلك".

وأضاف: "كانت المباراة مجنونة، حيث كانت تنتقل من جانب إلى آخر، لقد كانت واحدة من مباريات الجحيم وبالتأكيد استمتع الجميع بالمشاهدة وكان الجميع واقفين على أقدامهم، للأسف أفضل مباراة في التاريخ لم نفز بها".

وأكمل سند: "الخسارة الأخيرة في بطولة العالم، أعتقد بالتأكيد أنها جعلتنا أقوى، جعلنا نعتقد أننا قادرون على مواجهة أبطال العالم وجهاً لوجه، نحن نؤمن بأنفسنا أكثر، لدينا ثقة أكبر في بعضنا البعض، أعتقد أن المباراة الأخيرة ضدهم قد قربتنا من بعضنا البعض كفريق ومنحتنا الكثير من الحافز للأولمبياد".

وواصل لاعب منتخب مصر لكرة اليد: "لقد جئنا إلى هنا للقتال ومحاولة الوصول إلى أبعد نقطة، ونأمل أن نصنع التاريخ ولكي نفعل ذلك نحتاج إلى أن نتخذ الأمر خطوة بخطوة، كل مباراة لها أهميتها ونحن نركز على جميع المباريات ولا يهم الفريق الذي نلعب ضده، سنلعب ونعطي 100٪ حتى النهاية، ومهما كانت النتيجة، فلن نشعر بأي ندم لأننا نعلم أننا قدمنا كل ما لدينا ".

واختتم سند تصريحاته: "أنت تلعب ضد أبطال العالم لذا فهي بالتأكيد مباراة صعبة، أنا متأكد من أنها ستكون مباراة رائعة، 60 دقيقة من مباراة كرة يد رائعة وسينتظر الجميع مشاهدتها".