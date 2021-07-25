شاهد فيديو اهداف مباراة الفيصلي والحسين إربد في الدوري الاردني..العميد يحسم الفوز مبكراً

شاهد فيديو اهداف مباراة الفيصلي والحسين إربد في الدوري الاردني ضمن مباريات اليوم الاحد 25 يوليو 2021، لحساب الجولة 11.

استعاد الفيصلي نغمة الانتصارات في الدوري الاردني للمحترفين عقب فوزه الثمين أمام مضيفه الحسين إربد بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد إربد.

وحسم العميد فوزه في الشوط الاول بتسجيل ثلاث أهداف، جاء الهدف الاول في الدقيقة الأولي من صافرة بداية المباراة عن طريق اللاعب عبدالله عوض ليكون أسرع هدف في الدوري الأردني.

ثم عاد نفس اللاعب وسجل الهدف الشخصي الثاني له وللفيصلي عند الدقيقة 20 بعدما استلم تمريرة نموذجية من العطار داخل منطقة الجزاء وراوغ عبدالله عوض بمهارة عالية وسدد الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الاول عزز أمين الشناينه تقدم الفيصلي بالهدف الثالث من متابعة جميلة لكرة عرضية من الناحية اليسري ليسكنها أمين في الشباك بكل أريحية.

وفي الشوط الثاني ومن جملة فنية رائعة سجل الحسين أربد هدف تقليص الفارق المتأخر عند الدقيقة 80 عن طريق اللاعب محمد القيسي.

بهذه النتيجة تقدم الفيصلي في جدول ترتيب الدوري الاردني للمحترفين الى المركز الثالث متساوياً مع الوصيف فريق السلط في النقاط 23 نقطة لكل فريق.

وجمع العميد 23 نقطة من 11 مباراة في الدوري الاردني، استطاع ان يحقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في مباراتين وتعرض لهزيمتين بالجولتين الماضيتين امام كل من الوحدات والسلط.

في المقابل تجمد رصيد الحسين إربد عند النقطة 17 في المركز السابع بجدول التريب، بعدما خاض 11 مباراة، حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في مباراتين، وتعرض الفريق لأربع هزائم.

وغاب اليوم عن صفوف الفيصلي كل من سالم العجالين وأحمد العرسان ومحمد العكش بسبب حصولهم على 3 انذارات، كما غاب محمد الزريقان بسبب الايقاف، بالأضافة الى مارديك مارديكيان بداعي الإصابة.

شاهد فيديو اهداف مباراة الفيصلي والحسين إربد في الدوري الاردني