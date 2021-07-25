شاهد فيديو اهداف مباراة ريال مدريد وجلاسكو رينجرز اليوم

شاهد فيديو اهداف مباراة ريال مدريد وجلاسكو رينجرز ضمن مباريات اليوم الاحد 25 يوليو 2021، في تحضيرات النادي الملكي لموسم 2022/2021، والتي استضافها ملعب التاريخي “إيبروكس”، في مدينة جلاسكو بحضور أكثر من 12 ألف متفرج.

تعرض ريال مدريد الاسباني للهزيمة أمام مضيفه جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بنتيجة 1-2 في ثالث لقاءاته الودية حيث خاض الميرنجي مباراتين أمام كل من، فوينلابرادا يوم 11 يوليو، ورايو فاليكانو يوم 18 يوليو.

وتقدم ريال مدريد في نتيجة المباراة عن طريق اللاعب البرازيلي “رودريجو” عند الدقيقة الثامنة لينهي النادي الملكي الشوط الاول متقدماً بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني تدارك جلاسكو رينجرز هدف التعادل عند الدقيقة 55 عن طريق اللاعب الزامبي “فاشون ساكالا ” بتصويبة قوية بالقدم اليمني من داخل منطقة الجزاء مستغلا خطأ من لوكاس فاسكيز.

وشهدت الدقيقة 76 طرد لاعب ريال مدريد “ناتشو” بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، وبعد مرور دقيقة واحدة سجل اللاعب البديل السويسري “سيدريك إيتن” هدف الفوز لجلاسكو رينجرز.

وفاز ريال مدريد في المباراة الأولى أمام فريق دوري الدرجة الثانية فوينلابرادا بنتيجة (3-1)، وسجل للنادي الملكي، المهاجم ماريانو دياز، وصانع الألعاب مارتن أوديجارد، والمدافع فيكتور شوست.

وتعادل المرينجي في المباراة الثانية أمام رايو فاليكانو بنتيجة (1-1)، وسجل إيسكو هدف الريال الوحيد من علامة الجزاء، بينما سجل فيكتور شوست هدف فاليكانو بالخطأ في مرماه.

ومن المقرر ان ريال مدريد من اسكتلندا إلى النمسا، لمواجهة نادي ميلان الإيطالي يوم 8 أغسطس على ملعب فورترسي بمدينة كلاغنفورت، وسيعود إلى إسبانيا قبل يوم 14 أغسطس حيث إنطلاقة الدوري الاسباني.

ويلعب ريال مدريد في الجولة الأولى بـ الدوري الاسباني أمام ديبورتيفو ألافيس على ملعب “مينديزوروتزا”، بمدينة فيتوريا، قبل أن يسافر إلى فالنسيا لمواجهة ليفانتي في الجولة الثانية.

في المقابل خاص فريق جلاسكو رينجرز 3 مباريات ودية ضمن تحضرات موسم 2021/2022، وانتصر في أول مواجهة أمام “بارتيك ثيسل” الاسكتلندي بنتيجة (1-0)، وخسر في الثانية أمام ترانمير روفرز بهدفٍ دون رد، وتعادل في الثالثة أمام آرسنال بنتيجة (2-2).

وينتظر جلاسكو رينجرز مباراة هامة للغاية خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيواجه الفائز من مالمو السويدي ونادي هلسنكي الفنلندي في الدور التمهيدي بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وستكون مواجهة ريال مدريد بمثابة الاختبار الحقيقي لطموحاتهم.

شاهد فيديو اهداف مباراة ريال مدريد وجلاسكو رينجرز اليوم