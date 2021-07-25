شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي والانتاج الحربي في الدوري المصري.. بواليا يُعوض البؤس بذكريات جيرالدو

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي والانتاج الحربي ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 25-7-2021، لحساب الجولة 24 في الدوري المصري الممتاز، المقدمة من يوم 28 أغسطس 2021.

قاد المهاجم الكونغولي والتر بواليا النادي الاهلي لتحقيق فوزًا ثمينًا على الانتاج الحربي بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاهلي We السلام بمدينة القاهرة.

وظل النادي الاهلي متأخرًا في النتيجة حتى الدقيقة (85)، والتي شهدت تسجيل حسين الشحات هدف التعادل، قبل أن يخطف بواليا هدف الانتصار في الوقت الضائع، ليعيد للأذهان ذكريات هدف الأنجولي جيرالدو دا كوستا في شباك سموحة في الوقت الضائع ضمن الجولة 32 من موسم 2019.

وكان موقف النادي الاهلي حينها مشابهًا لموقفه الحالي في الدوري المصري، حيث كان سقوطه في فخ التعادل أو الخسارة سيعني إنفراد غريمه التقليدي الزمالك بصدارة الترتيب والاقتراب من تحقيق اللقب.

وقلص النادي الاهلي الفارق بينه وبين الزمالك إلى 6 نقاط بفوزه على الانتاج الحربي اليوم، وأصبح في رصيده 55 نقطة في المركز الثاني، مع إمتلاكه مباراتين مؤجلتين، في المقابل تجمد رصيد أبناء المدرب أحمد كشري عند 19 نقطة في المركز الأخير.

وانهى النادي الاهلي الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدفٍ دون رد، سجله الظهير الأيسر “علي معلول” من علامة الجزاء في الدقيقة (36).

وتحصل مروان محسن على ضربة الجزاء بعد خطأ فادح من حارس مرمى فريق الانتاج الحربي، الذي اصطدم بقوة بمهاجم النادي الاهلي داخل المنطقة وهو في طريقه لإبعاد عرضية علي معلول من الجهة اليسرى.

وفي الشوط الثاني قلب نادي الانتاج الحربي الطاولة على النادي بتسجيل هدفين متتاليين، وسط هبوط حاد في مستوى واداء لاعبي النادي الاهلي مع تراجع بدني واضح.

وأدرك محمد طارق أبو العز هدف التعادل لفريق الانتاج في الدقيقة (54)، بعد مجهود فردي رائع، حيث تلقى تمريرة على الجهة اليسرى من منطقة الجزاء وراوغ أليو ديانج قبل أن يطلق تسديدة صاروخية في زاوية علي لطفي لتسكن شباكه.

وأحرز مصطفى البدري الهدف الثاني للإنتاج الحربي عند الدقيقة (64)، حينما وضعه علاء سلامة في مواجهة المرمى بتمريرة رائعة، وروض البدري الكرة من أمام بدر بانون، واستغل خروج خروج علي لطفي ليسددها أرضية في الشباك الأهلاوية.

ورفض النادي الاهلي الاستسلام، حيث تمكن حسين الشحات من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة (85)، بعدما روض تمريرة عمرو السولية داخل منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة أرضية صاروخية أستقرت في شباك أحمد يحيى.

وخطف البديل والتر بواليا هدف الانتصار للنادي الاهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعدما قابل عرضية علي معلول الرائعة من الجهة اليسرى برأسية في الشباك بعد خروج يحيى من مرماه، لتنتهي المباراة بنتيجة (3-2) للمارد الأحمر.

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي والانتاج الحربي في الدوري المصري