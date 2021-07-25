شاهد فيديو اهداف مباراة الوحدات والعقبة في الدوري الاردني اليوم..المارد الأخضر يضرب برباعية

شاهد فيديو اهداف مباراة الوحدات والعقبة في الدوري الاردني للمحترفين، ضمن مباريات اليوم الاحد 25 يوليو 2021، لحساب الجولة 11، والتي أقيمت على ستاد الملك عبدالله الثاني..

أنهى الوحدات الدور الأول من الدوري الاردني في الصدارة بعدما ضرب مضيفه شباب العقبة برباعية مقابل هدف ليقتنص المارد الأخضر الصدارة من فريق السلط.

سجل رباعية الوحدات عبدالله نصيب “ديارا” واحمد زريق وسوني سعد وأنس العوضات في الدقائق 16، 60، 78، 90 +2، بينما سجل هدف العقبة الوحيد عيسي السياح في الدقيقة 30 من علامة الجزاء.

بتلك النتيجة رفع الوحدات رصيده الى النقطة 26 في صدارة جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن الوصيف فريق السلط، جمعهم الأخضر من 11 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في مباراتين، وتعرض لهزيمة واحدة كانت أمام الرمثا بالجولة الثانية.

وسعي الوحدات اليوم لمواصلة سلسة الانتصارات في الدوري الاردني وحقق الفوز الرابع على التوالي من أجل فض الشراكة بينه وبين السلط وانفرد بصدارة جدول الترتيب.

في المقابل تجمد رصيد فريق العقبة عند النقطة التاسعة في المركز التاسع بجدول الترتيب، حصدهم من 11 مباراة، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في 3 مباريات، وتعرض لست هزائم.

يذكر ان الوحدات وشباب العقبة قد ألتقيا في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد وذلك يوم 17-6-2021 وانتهى اللقاء بفوز الاخضر بنتيجة 2-1.

شاهد فيديو اهداف مباراة الوحدات والعقبة في الدوري الاردني اليوم