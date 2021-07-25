الامارات | خورفكان يتعاقد مع رأس حربة إسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يتعاقد مع رأس حربة إسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم على حسابها في "تويتر" عن التعاقد مع لاعب رأس الحربة الإسباني لويس فيرنانديز بعقد يمتد لموسم واحد لتمثيله في الموسم المقبل من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وبهذا التعاقد تكون قائمة اللاعبين الأجانب قد اكتملت بعد التعاقد سابقا مع العراقي اسامة رشيد وتجديد عقد البرازيلي كارافالهو دودو إضافة الى البرازيلي باولينيو المستمر عقده من الموسم الماضي.

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