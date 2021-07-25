الامارات | الشارقة يواجه "بطل دوري الخليج العربي" ودياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يواجه "بطل دوري الخليج العربي" ودياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة على حسابه الرسمي في "توتير" بأن فريق الشارقة سيخوض تجربة ودية ثالثة أمام فريق الجزيرة "بطل دوري الخليج العربي" للموسم المنصرم وذلك يوم 29 الجاري عند الساعة 6:20 مساءً على استاد خالد بن محمد بمنطقة الحزانة في الشارقة ضمن برنامج تحضيرات الفريق لمنافسات الموسم الجديد.

وكان الشارقة قد خاض تجربتين وديتين أمام فريقي بني ياس وخورفكان في إطار مساعي الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري لتجهيز الفريق بالشكل المطلوب للموسم الجديد.

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