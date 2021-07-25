كوارث الدفاع تعجل بوداع الأخضر أولمبياد طوكيو 2020

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فقد المنتخب الأولمبي السعودي ‏فرصة التأهل والعبور للأدوار المتقدمة من دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

بعد تلقيه الخسارة الثانية أمام المنتخب الألماني في ثاني مبارياته بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليودع البطولة رسميا من دوري المجموعات رغم المواجهة المتبقية له أمام منتخب البرازيل متصدر المجموعة بعد غد.

وتسببت الأخطاء الدفاعية الكوارثية في خسارة الأخضر رغم عودته للمباراة عقب تأخره في الشوط الأول بهدفين لهدف، حيث عادل سامي النجعي للأخضر مع مطلع شوط اللقاء الثاني بالدقيقة 50 عقب أن سجل الهدف الأول في الدقيقة 30، ورغم حالة النقص التي تعرض المنتخب الألماني منذ الدقيقة 67 إلا أن دفاع الأخضر المرتبك مكن المكائن الألمانية من تسجيل الهدف الثالث خلال ربع الساعة الأخير، ليعلن معها وداع الأخضر للأولمبياد رسميا عقب أن خسر مواجهته الأولى أمام منتخب

ساحل العاج بهدفين مقابل هدف.

وجاءت خسارة الأخضر أمس مواجهة ألمانيا كثامن خسارة بتاريخه في الأولمبياد منذ مشاركته الأولى عام 1984 في لوس أنجلوس.