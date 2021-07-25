انتقال ماتيوس بيريرا للهلال.. باقي (تكة)

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ودفع أحقية ماتيوس بيريرا في فسخ عقده مع نادي ويست بروميتش بعد هبوط النادي لدوري الدرجة الأولى في تخلي النادي الإنجليزي عن شروطه المالية الكبيرة فيما يخصه، أما اللاعب فبحسب وسائل أعلام أجنبية اشترط 3,5 ملايين يورو كأجرة سنوية لعقده.
في المقابل تحاول الإدارة الهلالية التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي بشأن توقيع المخالصة المالية مع الإيطالي سيبستيان جوفينكو والتي تبلغ 6 ملايين يورو عن المدة المتبقية في عقد اللاعب، بعد أن أبدى وأوصى المدير الفني للفريق البرتغالي ليوناردو جارديم بالتعاقد مع البرازيلي ماتيوس بيريرا كبديل عن جوفينكو.
من ناحية ثانية ينضم لمعسكر الفريق الإعدادي بالنمسا اليوم الثنائي البيروفي أندريه كارليو والكولومبي جوستافو كويلار بعد تمتعهما بإجازتهما السنوية القصيرة، نظير فراغهما من مشاركة منتخبي بلادهما في بطولة كأس كوبا أمريكا التي اختتمت قبل أسبوعين.
وكان الفريق الكروي الأول خاض أمس تجربته الثانية أمام فريق إليرا السلوفيني.
ماتيوس بيريرا:
- شارك مع وست بروميتش في الموسم الماضي في 34 مباراة بجميع المسابقات
- سجل خلالها 12 هدفا
- صنع 6 أهداف
- يجيد اللعب في المحور وعلى الأطراف
- يمتاز باللعب بالقدم اليسرى
- على أعتاب نادي الهلال كبديل عن الإيطالي جوفينكوالمفاوض الهلالي قدم 15 مليون يورو لشراء بطاقة اللاعب وسط منافسة من ويستهام وليستر سيتي الإنجليزيين
- اللاعب اشترط 3,5 ملايين يورو كأجر سنوي
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