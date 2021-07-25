شكرا لقرائتكم خبر انتقال ماتيوس بيريرا للهلال.. باقي (تكة) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات لاعب فريق ويست بروميتش الإنجليزي الكروي اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا على أعتاب نادي الهلال كبديل عن الإيطالي سيبستيان جوفينكو للموسم الكروي المقبل، واقترب المفاوض الهلالي مع مسؤولي النادي الإنجليزي للوصول إلى اتفاق على صيغ بنود العقد بعد أن شهدت الأيام الماضية تشددا إنجليزيا في قبول العرض الهلالي الذي قدر بـ15 مليون يورو لشراء بطاقة اللاعب وسط منافسة من ويستهام وليستر سيتي الإنجليزيين، بعد أن هبطت القيمة السوقية للاعبين بسبب جائحة فيروس كورونا

ودفع أحقية ماتيوس بيريرا في فسخ عقده مع نادي ويست بروميتش بعد هبوط النادي لدوري الدرجة الأولى في تخلي النادي الإنجليزي عن شروطه المالية الكبيرة فيما يخصه، أما اللاعب فبحسب وسائل أعلام أجنبية اشترط 3,5 ملايين يورو كأجرة سنوية لعقده.

في المقابل تحاول الإدارة الهلالية التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي بشأن توقيع المخالصة المالية مع الإيطالي سيبستيان جوفينكو والتي تبلغ 6 ملايين يورو عن المدة المتبقية في عقد اللاعب، بعد أن أبدى وأوصى المدير الفني للفريق البرتغالي ليوناردو جارديم بالتعاقد مع البرازيلي ماتيوس بيريرا كبديل عن جوفينكو.

من ناحية ثانية ينضم لمعسكر الفريق الإعدادي بالنمسا اليوم الثنائي البيروفي أندريه كارليو والكولومبي جوستافو كويلار بعد تمتعهما بإجازتهما السنوية القصيرة، نظير فراغهما من مشاركة منتخبي بلادهما في بطولة كأس كوبا أمريكا التي اختتمت قبل أسبوعين.

وكان الفريق الكروي الأول خاض أمس تجربته الثانية أمام فريق إليرا السلوفيني.

ماتيوس بيريرا:

