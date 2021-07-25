شكرا لقرائتكم خبر الطائي يتعاقد مع فلاتة ويعسكر في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت إدارة نادي الطائي إجراءات التعاقد رسميا مع لاعب وسط فريق الفيصلي حامد فلاتة، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لموسم رياضي واحد بنظام الإعارة، ويأتي هذا التعاقد كسادس الصفقات المحلية التي أبرمتها إدارة الطائي حتى الآن. من جهة ثانية يغادر الفريق مساء اليوم إلى جمهورية مصر لاستكمال المرحلة الثانية من تحضيراته لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي سيفتتح أولى مواجهاته أمام حامل اللقب الهلال.



كانت هذه تفاصيل خبر الطائي يتعاقد مع فلاتة ويعسكر في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.