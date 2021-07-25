الجبلين يستقبل مدربه البرتغالي خوسيه جاريدو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل إلى مطار حائل الدولي،‬ الجهاز الفني الجديد لفريق الجبلين بقيادة البرتغالي خوسيه جاريدو، وذلك للإشراف على قيادة الفريق الأول فنيا للموسم الرياضي المقبل وسبق لجاريدو تولي زمام الأمور الفنية لفريق الباطن لموسمين قبل أن تتم إقالته عقب خسارة الباطن أمام النصر في الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسباعية ثقيلة، فيما أنهت إدارة الجبلين أيضا إجراءات التعاقد مع الثلاثي البرازيلي (تيلديانو جونيور ــ جيفرسون سانتوس ــ روجيريو كوتينيو) إضافة إلى تجديد عقد الحارس البرتغالي ريكاردو ريبيرو، وتأتي هذه التعاقدات في خطوات مبكرة قبيل خوض معترك دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى الموسم المقبل بعدما فقد الفريق فرصة المنافسة في الموسم الماضي عقب احتلاله المرتبة الرابعة برصيد 76 نقطة.

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