الأهلي يطمح لإنهاء الميركاتو بصفقة عالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتربت إدارة النادي الأهلي بقيادة ماجد النفيعي من حل موضوع الكفاءة المالية بعد أن سددت جزءا كبيرا من المبالغ، واستخراج الشهادة للتمكن من تسجيل اللاعبين الجدد الذين قامت بالتعاقد معهم.

يشار إلى أن إدارة الأهلي أعلنت الخميس الماضي تعاقدها مع اللاعب البرازيلي باولينهو جونير لثلاث سنوات مقبلة، كما انتهت من تعاقدها مع المقدوني أزجيان أليوسكي لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي الذي يلعب في خانة الظهير الأيسر لتمثيل الفريق الكروي الأول بعقد احترافي لمدة موسمين.

وبعد التعاقد مع البرازيلي والمقدوني تعكف إدارة النادي على مفاوضات مكثفة مع لاعب لاتيني في خانة الجناح الأيمن وسط تكتم شديد من قبل الإدارة بهدف إنهاء التعاقد سريعا مع اللاعب دون الدخول في مزايدات أو مساومات من قبل وكيل اللاعب.

وبهذه التعاقدات من المنتظر استغناء الأهلي عن المحترف الصربي ليوبومير فيجسا ليتسنى للإدارة تسجيل لاعب الجناح الأيمن مكانه، وبذلك يكتمل عقد أجانب الأهلي السبعة، حيث شهدت القائمة استمرار عمر السومة وألكسندر ميتريتا من الموسم الماضي، إضافة للأجانب الجدد دانكلير بيريرا، فليب برادريتش، باولينهو جونير، أزجيان أليوسكي، مع لاعب الجناح القادم.