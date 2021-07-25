الحفناوي.. أول عربي يحرز ذهبية في أولمبياد طوكيو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج السباح التونسي أحمد الحفناوي أمس، بسباق 400 م حرة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، لتكون أول ميدالية ذهبية للعرب في الأولمبياد الحالي. وأحرز الحفناوي المركز الأول متفوقا بفارق 0.16 ثانية أمام الأسترالي جاك ماكلوجلين الذي أحرز الفضية، وجاء الأمريكي كيران سميث في المركز الثالث ليحرز البرونزية. ويأتي تتويج الحفناوي (18عاما) بالميدالية الذهبية بعد ثلاثة أعوام من إحراز المركز الثامن في السباق نفسه في أولمبياد الشباب 2018 الذي أقيم في بوينس آيرس. وقطع الحفناوي مسافة السباق في ثلاث دقائق و43.36 ثانية.

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