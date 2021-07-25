شكرا لقرائتكم خبر الاتفاق يتخلص من السليتي ويصطدم برفض ميتس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه إدارة نادي الاتفاق لإنهاء عقد اللاعب التونسي نعيم السيليتي الذي يتبقى في عقده موسم أخير مع الفريق، والبحث عن صانع لعب بديل في الموسم المقبل، وذلك نتيجة تكرر إصابات اللاعب منذ قدومه عام 2019.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن إدارة الاتفاق ناقشت هذا الأمر مع الجهاز الفني، وذلك عقب عودة السيليتي مصابا بعد مشاركته مع منتخب بلاده، بالرباط الجانبي وعدم إمكانية الاستفادة منه في مرحلة استعداد الفريق بمعسكر النمسا نتيجة تأكد غيابه لأكثر من ستة أسابيع، مما يعني غيابه عن الجولات الثلاث الأولى بالدوري الذي سينطلق في الثاني عشر من أغسطس المقبل، والخوف من تكرر إصاباته بالموسم الجديد، خاصة في ظل افتقاد الفريق لخدماته لأكثر من ثماني مباريات بالموسم الماضي.

على صعيد آخر فشلت إدارة الاتفاق في التخلص من عقد المدافع الإستوني كارول ميتس، وإيجاد مخرج لإنهاء العقد المبرم بين الطرفين، في ظل مطالبة اللاعب بدفع كامل مستحقاته، ورفضه مبدأ الإعارة مما قد يعرقل التوقيع مع مدافع أجنبي آخر بديل.

من جهة أخرى تقرر انضمام السويدي روبن كوايسون لمعسكر فريق الاتفاق الحالي بمدينة باد تاتسمندورف النمساوية مع نهاية شهر يوليو الحالي بعد تمتعه بالإجازة القصيرة عقب مشاركته منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية .

وجاء تأخر انضمام كوايسون لمعسكر الاتفاق نتيجة عدم حصوله على لقاح كورونا، إذ تعمل إدارة الاتفاق على لحاق اللاعب بالأيام الأخيرة للمعسكر الذي

سينتهي في الثالث من أغسطس المقبل بعد أن خاض الفريق مواجهة ودية واحدة أمام فريق هالاداش المجري انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.