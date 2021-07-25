بث مباشر يوتيوب.. الأهلي × الإنتاج

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي نظيره الإنتاج الحربي، في السابعة مساء اليوم الأحد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي، وشهد وجود مروان محسن كرأس حربة أساسي على حساب محمد شريف، كذلك يبدأ ديانج على حساب حمدي فتحي الذي يغيب لاستعداده للزفاف.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى: علي لطفي

‏خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

‏خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

‏خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - جونيور أجاي - مروان محسن.

وتواجد بين البدلاء كل من: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد ‏شريف وحسين الشحات وسعد سمير ووالتر بواليا ومصطفى شوبير.

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