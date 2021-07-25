مروان يقود الهجوم.. تغييران في تشكيل الأهلي أمام الإنتاج

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا
أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي، في السابعة مساء اليوم الأحد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري.
وشهد التشكيل وجود مروان محسن كرأس حربة أساسي على حساب محمد شريف، كذلك يبدأ ديانج على حساب حمدي فتحي الذي يغيب لاستعداده للزفاف.
وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-
حراسة المرمى: علي لطفي
خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة
خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - جونيور أجاي - مروان محسن.
وتواجد بين البدلاء كل من: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد شريف وحسين الشحات وسعد سمير ووالتر بواليا ومصطفى شوبير.