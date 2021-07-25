مسئول سابق بالفيفا يحسم قضية نادي القرن الأفريقى بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - حسم مصطفى مراد فهمى، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولى لكرة القدم السابق، قضية نادي القرن الأفريقى التى اثارت جدلا واسعا بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك.

واكد مراد، أن اللقب الأفريقى العاشر الذى حققه الأهلى، أعاد ذكري أول بطولة حققها الفريق عام 1982 وكان أصعب بكثير من الوقت الحالي.

أضاف رئيس المسابقات بالاتحاد الدولى، أن 40 عاما مرت على لقب الأهلى بدورى أبطال إفريقيا حينها، أتذكر اللقب جيدا فزنا فى المباراة الأولى بثلاثية نظيفة أمام كوتوكو وسيطر القلق علينا حتى فى مباراة العودة وتقدم الفريق بهدف ونجح المارد الأحمر فى حسم اللقب بعد التعادل الإيجابي. حسبما نشر موقع "الجمهورية".

وأضاف مراد، أنه ليس له علاقة بملف بطل القرن الإفريقى وما حدث فى ذلك الوقت هو إنه بعد مرور 50 بطولة نظمها الاتحاد وضعنا معايير وجاء الأهلى فى الصدارة وتوج بها ولم يعترض أحد على هذا في عام 1994.

وأوضح، أنه كان من المفترض أن ينتهى القرن بنهاية عام 1999 وتم تمديده إلي نهاية 2000 واستفاد الزمالك من ذلك لأنه حقق نقاط أكثر من الأهلى.

أشار إلى أنه تم إنشاء لجنة داخل لتحديد لقب القرن الأفريقي ولم أكن ضمنها وكذلك شطة واللجنة أقرت بأن النادى الأهلى بطل القرن ولست أنا السبب فى ذلك.

وعن لقب الأكثر تتويجا، اكد، كيف يتم منح الزمالك لقب الأكثر تتويجا وهو ليس كذلك في الوقت الحالي وبالتالي فإن جميع الأندية ستطالب باللقب خلال الفترة التي كانت متفوقة بها.

وعن السوبر الافريقى، قال مراد، أن إقامة البطولة خارج القارة أمر غريب للغاية وغير مبرر لأنه يوجد 54 اتحاد ولكن يبدو أن صعوبة تنقل الجماهير داخل القارة هو السبب وراء ذلك.