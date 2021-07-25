أولمبياد طوكيو: الأميركية زولوتيك تصنع التاريخ وأول ميدالية لأوزبكستان

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طوكيو: باتت المراهقة أناستازيا زولوتيك أوّل أميركية تفوز بميداليّة ذهبيّة في التايكواندو في تاريخ الألعاب الأولمبية، بعد فوزها في فئة 57 كلغ، فيما أحرز الأوزبكستاني أولوغبيك راشيتوف ذهبيّة وزن 68 كلغ.

وتفوقت زولوتيك (18 عامًا) في النهائي على الروسيّة تاتيانا مينينا المشاركة تحت علم محايد 25-17، فيما كان البرونز من نصيب التركية هاتيس كوبرا إيلغون والتايوانية شيا لينغ لو.

وخلال اليوم، حُرمت البريطانية جايد جونز من أن تصبح أوّل لاعبة في التايكواندو لدى السيّدات والرجال تفوز بثلاثة ألقاب أولمبيّة، بعد سقوطها المفاجئ في الدور الـ16 أمام الإيرانية كيميا علي زاده من فريق اللّاجئين المتوّجة ببرونزية ريو 2016 تحت راية بلادها قبل أن تنشقّ في 2020.

لدى الرجال، منح راشيتوف بلاده أولى ميداليتها في الألعاب بتتويجه في وزن 68 كلغ على حساب البريطاني برادلي سيندن 34-29.

وكانت البرونزية من نصيب الصيني شواي جاو والتركي هاكان ريتشبر.