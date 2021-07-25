مباشر.. الأهلي 1 - 0 الإنتاج الحربي.. معلول يسجل من ركلة جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي، على استاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى: علي لطفي

‏خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

‏خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

‏خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - جونيور أجاي - مروان محسن.

ويلعب الإنتاج الحربي بتشكيل مكون من:

"أحمد يحيى، علاء سلامة، معاذ الحناوي، محمد الشيبيني، طارق أبو العز، إبراهيم عبد الخالق، إسلام جابر، هشام محمد، محمد سوستة، امادو نياسي ومصطفى البدري".

وفي الدقيقة 7 ، حاول اليو ديانج استخدام سلاح التصويب عن بعد ليسدد كرة صاروخي من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة خرجت بعيدا عن المرمى.

وأهدر محمود كهربا فرصة حطيرة في الدقيقة 17، بعد عرضية من الجانب الأيسر فشل في السيطرة عليها وحولها بقدمه إلى أعلى العارضة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه محمد هاني لاعب الأهلي في الدقيقة 30، بعدما تدخل بعنف ضد لاعب الإنتاج الحربي.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 36 بعدما تدخل حارس الإنتاج الحربي ضد المهاجم مروان محسن، سددها بنجاح علي معلول نجاح على يسار الحارس في الدقيقة 37.

وكاد يسجل مروان محسن الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 43، بعد عرضية حولها برأسه بشكل مميز لكنها خرجت بجوار القائمة الأيمن لحارس مرمى فريق الإنتاج الحربي.