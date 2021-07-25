مصدر يوضح لمصراوي سبب مشاركة مروان محسن على حساب شريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

كشف مصدر بالأهلي أن الإجهاد هو السبب الرئيس وراء جلوس محمد شريف، مهاجم الفريق، على دكة البدلاء أمام الإنتاج الحربي التي ستقام بعد قليل، ضمن مؤجلات مسابقة الدوري.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي اليوم الأحد، إن محمد شريف بحالة جيدة للغاية، ولا يعاني من أي إصابة، والدليل تواجده على دكة البدلاء.

وأضاف:" محمد شريف يشعر بإرهاق شديد للغاية خاصة أنه خاض جميع المباريات وبالتالي كان قرار الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني الدفع بمروان محسن أساسياً".

وضم تشكيل الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي كل من علي لطفي في حراسة المرمي ومعه أيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمود كهربا ومروان محسن.

ويجلس على دكة البدلاء محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد ‏شريف وحسين الشحات وسعد سمير ووالتر بواليا ومصطفى شوبير.