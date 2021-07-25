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البدري يقود تشكيل الانتاج الحربي لمواجهة الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أعلن أحمد كشري المدير الفني لنادي الانتاج الحربي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي التي تقام مساء اليوم الأحد ضمن دوري WE المصري، على ستاد الأهلي WE بالسلام.

ويلتقي الانتاج الحربي بنظيره الأهلي في السابعة من مساء اليوم في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

ويتكون تشكيل الانتاج الحربي من:

حراسة المرمى: أحمد يحيى.

خط الدفاع: علاء سلامة، معاذ الحناوي، محمد الشيبيني، طارق أبو العز.

خط الوسط: إبراهيم عبد الخالق، إسلام جابر، هشام محمد، محمد سوستة.

خط الهجوم: امادو نياسي ومصطفى البدري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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