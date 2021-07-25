مروان محسن يقود تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي بعد قليل.

ويلتقي الأهلي بنظيره الإنتاج الحربي في السابعة من مساء اليوم الأحد على استاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى: علي لطفي

‏خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

‏خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

‏خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - جونيور أجاي - مروان محسن.