مروان محسن يقود تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي بعد قليل.
ويلتقي الأهلي بنظيره الإنتاج الحربي في السابعة من مساء اليوم الأحد على استاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-
حراسة المرمى: علي لطفي
خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة
خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - جونيور أجاي - مروان محسن.