مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلاسكو رينجرز في بث مباشر اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلاسكو رينجرز ضمن مباريات اليوم الاحد 25 يوليو 2021، في تحضيرات النادي الملكي لموسم 2022/2021.

تُقام مباراة ريال مدريد وجلاسكو رينجرز في تحضيرات موسم 2022/2021، على ملعب التاريخي “إيبروكس”، في مدينة جلاسكو، وبحضور أكثر من 12 ألف متفرج.

وتنطق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وجلاسكو رينجرز في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة ريال مدريد وجلاسكو رينجرز الودية، على قناة النادي الأسكتلندي Rangers TV، ولم تعلن أي قناة في الشرق الأوسط حصولها على حقوق إذاعة اللقاء.

تعتبر مواجهة ريال مدريد لفريق جلاسكو رينجرز هي الثالثة له ضمن تحضيرات موسم 2022/2021، حيث خاض مباراتين أمام كل من، فوينلابرادا يوم 11 يوليو، ورايو فاليكانو يوم 18 يوليو.

وفاز ريال مدريد في المباراة الأولى أمام فريق دوري الدرجة الثانية فوينلابرادا بنتيجة (3-1)، وسجل للنادي الملكي، المهاجم ماريانو دياز، وصانع الألعاب مارتن أوديجارد، والمدافع فيكتور شوست.

وتعادل المرينجي في المباراة الثانية أمام رايو فاليكانو بنتيجة (1-1)، وسجل إيسكو هدف الريال الوحيد من علامة الجزاء، بينما سجل فيكتور شوست هدف فاليكانو بالخطأ في مرماه.

وسيسافر ريال مدريد من اسكتلندا إلى النمسا، لمواجهة نادي ميلان الإيطالي يوم 8 أغسطس على ملعب فورترسي بمدينة كلاغنفورت، وسيعود إلى إسبانيا قبل يوم 14 أغسطس حيث إنطلاقة الدوري الاسباني.

ويلعب ريال مدريد في الجولة الأولى بـ الدوري الاسباني أمام ديبورتيفو ألافيس على ملعب “مينديزوروتزا”، بمدينة فيتوريا، قبل أن يسافر إلى فالنسيا لمواجهة ليفانتي في الجولة الثانية.

في المقابل خاص فريق جلاسكو رينجرز 3 مباريات ودية ضمن تحضرات موسم 2021/2022، وانتصر في أول مواجهة أمام “بارتيك ثيسل” الاسكتلندي بنتيجة (1-0)، وخسر في الثانية أمام ترانمير روفرز بهدفٍ دون رد، وتعادل في الثالثة أمام آرسنال بنتيجة (2-2).

وينتظر جلاسكو رينجرز مباراة هامة للغاية خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيواجه الفائز من مالمو السويدي ونادي هلسنكي الفنلندي في الدور التمهيدي بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وستكون مواجهة ريال مدريد بمثابة الاختبار الحقيقي لطموحاتهم.

ريال مدريد 1-0 جلاسكو رينجرز

مباراة ودية

ملعب إيبروكس – مدينة جلاسكو

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تشكيلة ريال مدريد اليوم |

أندري لونين – مارسيلو – ناتشو – فيكتور شوست – ألفارو اودريوزولا – إيسكو – أنطونيو بلانكو – مارتن اوديجارد – رودريجو – لوكا جوفيتش – لوكاس فاسكيز.

تشكيلة جلاسكو رينجرز اليوم |

ألان مكغريغور – بورنا باريسيتش – كونور جولدسون – فيليب هيلاندير – جميس تافيرنير – يانيس هاجي – ستيفن ديفيس – جون لاندسترام – ريان كينت – فاشون ساكالا – سكوت رايت.

اهداف المباراة

الدقيقة 8 | هدف تقدم ريال مدريد عن طريق “رودريجو” من صناعة “أوديجارد”