مشاهدة مباراة الوحدات والعقبة في بث مباشر بـ الدوري الاردني اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الوحدات والعقبة في الدوري الاردني للمحترفين، ضمن مباريات اليوم الاحد 25 يوليو 2021، لحساب الجولة 11.

تنطلق صافرة بداية مباراة الوحدات وشباب العقبة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش، وتقام المباراة على ستاد الملك عبدالله الثاني.

وتنقل مباراة الوحدات وشباب العقبة في الدوري الاردني على القناة الرياضية الاردنية، ويتولي مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي عماد قطيش.

يدخل فريق الوحدات مباراة اليوم في صدارة جدول ترتيب الدوري الاردني للمحترفين بفارق الاهداف عن السلط الثاني برصيد 23 نقطة، جمعهم من 10 مباريات، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في مباراتين، وتعرض لهزيمة واحدة كانت أمام الرمثا بالجولة الثانية.

وسيسعي الوحدات اليوم مواصلة سلسة الانتصارات في الدوري الاردني وتحقيق الفوز الرابع على التوالي من أجل فض الشراكة بينه وبين السلط والانفراد بصدارة جدول الترتيب.

في المقابل يدخل فريق العقبة المباراة محتل المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط، حصدهم من 10 مباريات، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في 3 مباريات، وتعرض لخمس هزائم.

يذكر ان الوحدات وشباب العقبة قد ألتقيا في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد وذلك يوم 17-6-2021 وانتهى اللقاء بفوز الاخضر بنتيجة 2-1.

شباب العقبة 1-4 الوحدات

الدوري الاردني (الجولة 11)

ستاد الملك عبدالله الثاني

انتهت

تشكيلة الوحدات اليوم |

عبدالله الفاخوري – عبدالله نصيب – أحمد ثائر – فراس شلباية – مهند طه – أحمد إلياس – رجائي عايد – أحمد سمير – صالح راتب – أحمد زريق – إبراهيم الجوابري.