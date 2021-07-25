مانشستر يونايتد يجهز ورقة رابحة لهزيمة تشيلسي في سباق هالاند

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن مانشستر يونايتد يدرس الاستعانة بأنتوني مارسيال في صفقة تبادلية للفوز على تشيلسي بالتعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند.

هالاند أصبح أحد أكثر اللاعبين رواجًا في العالم بعد أن سجل 48 هدفاً في 51 مباراة مع النادي والمنتخب في الموسم الماضي.

ودعم مانشستر يونايتد صفوفه خلال الميركاتو الصيفي 2021، بكل من؛ توم هيتون وجادون سانشو، حيث يأمل النادي الانجليزي أيضًا في الوصول إلى نجم ريال مدريد رافاييل فاران، الذي يحرص على خوض تجربة جديدة خارج إسبانيا.

وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد يفكر في استخدام مارسيال كورقة رابحة من أجل التعاقد مع المهاجم النرويجي صاحب الموهبة التهديفية التي أذهلت العالم.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن الشياطين الحمر مهتمون بالتعاقد مع أنطوان جريزمان، إذ يرغب نادي برشلونة في التخلص من مهاجمه الفرنسي، عقب أعقاب أزمة فيروس كورونا التي ضربت ميزانية النادي الكتالوني.

وقالت الصحيفة الإسبانية:”أن مدرب مانشستر يونايتد أولي سولشاير لدية علاقة قديمة بلاعب بوروسيا دورتموند هالاند ، حيث قام بالأشرف على تدريبه سابقا عندما كان في صفوف نادي مولده النرويجي.

وأضافت الصحيفة :” أن يونايتد سيواجه منافسة قوية مع تشيلسي من أجل الحصول على خدمات المهاحم النرويجي، حيث يأمل البلوز في ضمه قبل اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

ويعتقد تشيلسي أن هالاند قادر على قيادة هجوم البلوز لسنوات عديدة قادمة، بعد فشل تيمو فيرنر في إثبات ذاته الموسم الماضي.