مشاهدة مباراة الفيصلي وحسين إربد في بث مباشر بـ الدوري الاردني اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الفيصلي ووحسين إربد في الدوري الاردني ضمن مباريات اليوم الاحد 25 يوليو 2021، لحساب الجولة 11.

تنطلق صافرة بداية مباراة الفيصلي وحسين إربد في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة الفيصلي وحسين إربد في الدوري الاردني على القناة الرياضية الاردنية ويتولي مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي حسين الوهادنة.

يستقبل حسين إربد نظيره الفيصلي على ستاد إربد في مباراة هامة للفريقين حيث يطمح العميد لاستعادة نغمة الانتصارات من جديد في الدوري بعد ان مُني بهزيمتين متتاليتين، بينما يطمح اصحاب الارض اليوم الى تحقيق الفوز الثالث على التوالي ومشاركة ضيفهم اليوم للمركز الرابع.

ويدخل الفيصلي اللقاء في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الاردني للمحترفين برصيد 20 نقطة، جمعهم من 10 مباريات، حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في مباراتين وتعرض لهزيمتين بالجولتين الماضيتين امام كل من الوحدات والسلط.

ويغيب عن صفوف الفيصلي في مباراة اليوم كل من سالم العجالين وأحمد العرسان ومحمد العكش بسبب حصولهم على 3 انذارات، كما يغيب محمد الزريقان بسبب الايقاف، بالأضافة الى مارديك مارديكيان بداعي الإصابة.

على الجانب الآخر يحتل فريق حسين إربد المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة، حصدهم من 10 مباريات، حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في مباراتين، وتعرض الفريق لثلاث هزائم.

حسين إربد – الفيصلي

الدوري الاردني للمحترفين – (الجولة 11)

ستاد إربد

تشكيلة الفيصلي اليوم |

عبدالله الزغبي – عدي زهران – حسام أبو الذهب – براء مرعي – إبراهيم دلدوم – ابراهيم الخب – نزار الرشدان – يوسف جلبوش – مجدي العطار – امين الشناينه – عبدالله عوض.