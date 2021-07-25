ريال مدريد يخطط لإبرام صفقة تبادلية مع اشبيلية.. كوندي مقابل إيسكو!

يفكر نادي ريال مدريد في التضحية بلاعب وسط الفريق فرانشيسكو إيسكو، مقابل الحصول على خدمات المدافع الفرنسي جول كوندي، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وعاد فرانشيسكو إيسكو بقوة إلى تدريبات ريال مدريد التحضيرية استعدادًا للموسم المقبل تحت قيادة كارلو أنشيلوتي بشكل فاجئ المدرب نفسه في الفترة الماضية.

وكانت هناك تقارير تربط اسم إيسكو بنادي ميلان، خاصة وأن العلاقة بين الناديين طيبة منذ وجود مالديني في منصب المدير الرياضي لـ روسونيري.

وطلب كارلو أنشيلوتي من إدارة ريال مدريد إعطاء فرصة جديدة للاعب الإسباني في موسمه الأخير من العقد الذي يربطه مع النادي، لكن فلورنتينو بيريز يفضل بيعه في الميركاتو الصيفي 2021.

ووفقًا لصحيفة بيرنابيو المدريدية ، فإن رئيس نادى ريال مدريد فلورنتينو بيريز يرى أن إيسكو سيكون ورقة رابحة في المفاوضات مع إشبيلية من أجل ضم جوليه كوندي في ظل إعجاب لوبتيجي المقتنع بقدرات اللاعب الإسباني أثناء وجوده مع ريال مدريد.

ويسعى ريال مدريد لتقليل المطالب المادية من إشبيلية من أجل التعاقد مع جول كوندي الصيف الحالي، محاولًا إدخال أي من لاعبيه كجزء من الصفقة.