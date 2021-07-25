إكرامي: سيناريو ليس الأفضل لمنتخبنا الأولمبي في بداية مشوار طوكيو

حرص حارس مرمى نادي بيراميدز ومنتخب مصر شريف إكرامي، على دعم لاعبي المنتخب المصري الأولمبي، بعد الخسارة اليوم الأحد أمام منتخب الأرجنتين.

وخسر منتخب مصر الأولمبي مباراته الأولى، بعد الهزيمة أمام نظيره الأرجنتيني، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأحد، على ملعب قبة سابورو، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لأولمبياد طوكيو 2020.

وكتب إكرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “سيناريو ليس الأفضل لمنتخبنا الأولمبي في بداية مشوار طوكيو ولكن مازالت فرص التأهل قائمة”.

وتابع حديثه: “تذكروا يا أبطال أن العبرة دائماً بكمال النهايات وليس نقص البدايات ولكم في برونزية كأس العالم ٢٠٠١ في الأرجنتين أكبر مثال، عهدناكم دائماً رجال فاستمروا وقاتلوا حتى النهاية”.

وسقط منتخب أستراليا أمام إسبانيا، بهدف نظيف سجله أويارزابال في الدقيقة 81 بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من ماركو أسينسيو، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب سابورو.

وبذلك يتذيل منتخب مصر المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، بينما تتصدر إسبانيا المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي المنتخب الأسترالي خلفها في المركز الثاني بـ3 نقاط، فيما يقع المنتخب الأرجنتيني في المركز الثالث بـ3 نقاط.

ويحتاج منتخب مصر إلى تحقيق الفوز أمام أستراليا في المباراة الثالثة والأخيرة بأي نتيجة من أجل التأهل، مع خسارة المنتخب الأرجنتيني أمام إسبانيا في اللقاء الذي يقام في نفس التوقيت الأربعاء المُقبل، وبذلك يتأهل الماتدور أولا والفراعنة ثانيا.