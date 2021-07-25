فارق الاهداف أم المواجهات..كيف تتأهل مصر في اولمبياد طوكيو بعد الخسارة من الارجنتين؟

خيب منتخب مصر الاولمبي الآمال واكتفى بنقطتين في أول مباراتين له بمنافسات كرة القدم لحساب دور مجموعات اولمبياد طوكيو 2020، لتتعقد فرص الفريق في الترشح إلى الدور ربع النهائي، وتصبح تحت رحمة الآخرين.

رفاق رمضان صبحي تعادلوا في المباراة الأولى أمام المنتخب الاسباني ولم يقدموا أي مستوى هجومي متميز يعكس طموحاتهم الكبيرة التي دخلوا بها المسابقة بعد التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا في نهاية عام 2019.

وفي المباراة الثانية أمام الارجنتين قدم منتخب مصر أداءً باهتًا لا يليق بسمعته أو بما يمتلكه من إمكانيات وقدرات فنية، ليخسر بهدف دون رد خلال الشوط الثاني مطلع هذا الأسبوع، ويضع قدمًا خارج طوكيو.

لكن أمام منتخب مصر الاولمبي لكرة القدم فرصة حقيقية للعودة إلى أجواء الأولمبياد من جديد، حيث يعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قانون فارق الاهداف وليس كما رَوج المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي خلال تعليقه بأن فارق المواجهات المباشرة هو ما يحسم هوية المنتخبات المتأهلة.

بالتالي فإن المنتخب المصري بحاجة للفوز بهدف نظيف في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة ضد أستراليا، كي يرفع رصيده لـ 4 نقاط، مع انتظار هدية من اسبانيا بعرقلة الارجنتين في نفس التوقيت.

ويوجد سيناريو آخر يؤهل مصر، ألا هو فوز الارجنتين على اسبانيا بنتيجة 3/صفر أو 2/صفر، وفوز مصر على أستراليا بنتيجة 3/صفر.

في سياق متصل، ودع منتخب السعودية دورة الألعاب الأولمبية بعد تعادل البرازيل وكوت دي فوار من دون أهداف في قمة المجموعة الرابعة، قبل أن يتلقى رفاق سالم الدوسري هزيمة مؤلمة أمام ألمانيا بنتيجة 2/3.

جدول ترتيب مجموعات اولمبياد طوكيو 2020

يتم حسم المتأهلين إلى مرحلة خروج المغلوب (دور ال8) بواسطة فارق النقاط، ومن ثم بفارق الاهداف في حالة التعادل بنفس رصيد النقاط، وليس بالمواجهات المباشرة.

ترتيب المجموعة الأولى:

1- اليابان : 6 نقاط – له 3 – عليه 1

2- المكسيك: 3 نقاط – له 5 – عليه 3

3- فرنسا: 3 نقاط – له 5 – عليه 7

4- جنوب أفريقيا: 0 نقاط – له 3 – عليه 5 أهداف

ترتيب المجموعة الثانية:

1- كوريا الجنوبية: 3 نقاط – له 4 – عليه 1

2- هندوراس: 3 نقاط – له 3 – عليه 3

3- نيوزيلاندا: 3 نقاط – له 3 – عليه 3

4- رومانيا: 3 نقاط – له 1 – عليه 4

ترتيب المجموعة الثالثة – مصر:

1- اسبانيا: 4 نقاط – له 1 – عليه 0

2- استراليا: 3 نقاط – له 2 – عليه 2

3- الارجنتين: 3 نقاط – له 1 – عليه 2

4- مصر: 1 نقاط – له 0 – عليه 1

ترتيب المجموعة الرابعة – السعودية:

1- البرازيل: 4 نقاط – له 4 – عليه 2

2- كوت دي فوار: 4 نقاط – له 2 – عليه 1

3- المانيا: 3 نقاط – له 5 – عليه 6

4- السعودية: 0 نقاط – له 3 – عليه 5

ترتيب المجموعات بعد الجولة الأولى

ترتيب المجموعات بعد الجولة الثانية