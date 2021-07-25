الامارات | حصاد اليوم الثاني في أولمبياد طوكيو.. "ميدالية عربية"

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد اليوم الثاني في أولمبياد طوكيو.. "ميدالية عربية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ما يلي نتائج النهائيات التي سجلت الأحد 24 يوليو في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 أغسطس المقبل:

منافسات الرجال

السباحة

400 م حرة

ذهبية: التونسي أحمد أيوب الحفناوي

فضية: الأسترالي جاك ماكلافلين

برونزية: الأميركي كيران سميث

400 م متنوعة

ذهبية: الأميركي تشايس كايليش

فضية: الأميركي جاي ليثرلاند

برونزية: الأسترالي برندون سميث

المبارزة

السيف

ذهبية: الفرنسي رومان كانون

فضية: المجري غيرغلي سيكلوزي

برونزية: الأوكراني إيغور ريزلين

سكايت بورد شوارع

ذهبية: الياباني يوتو هوريغومي

فضية: البرازيلي كيلفن هوفلر

برونزية: الأميركي جاغر إيتون

رماية

بندقية هواء مضغوط 10 م

ذهبية: الأميركي ويليام شانر

فضية: الصيني ليهاو شينغ

برونزية: الصيني هاوران يانغ

أثقال

وزن 61 كلغم

ذهبية: الصيني فابين لي

فضية: الأندونيسي إيكو يولي إيراوان

برونزية: الكازاخستاني إيغور سون

وزن 67 كلغم

ذهبية: الصيني ليجون شين

فضية: الكولومبي لويس خافيير موسكيرا لوسانو

برونزية: الإيطالي ميركو تسانّي

جودو

وزن -66 كلغم

ذهبية: الياباني هيفومي آبي

فضية: الجورجي فازا مارغفيلاشفيلي

برونزية: الكوري الجنوبي بول آن

برونزية: البرازيلي دانيال كارنيين

تايكواندو

وزن: -68

ذهبية: الأوزبكستاني أولوغبيك راشيتوف

فضية: البريطاني برادلي سيندن

برونزية: الصيني شواي جاو

برونزية: التركي هاكان ريتشبر

منافسات السيدات

سباحة

400 م متنوعة

ذهبية: اليابانية يوي أوهاشي

فضية: الأميركية إيما ويانت

برونزية: الأميركية هالي فليكينغر

تتابع 4 مرات 100 م حرة

ذهبية: أستراليا

فضية: كندا

برونزية: الولايات المتحدة

رماية

مسدس هواء مضغوط 10 م

ذهبية: الروسية فيتالينا باتساراشكينا

فضية: البلغارية أنتوانيتا كوستادينوفا

برونزية: الصينية جيانغ رانكسين

غطس

منصة متحركة 3 م

ذهبية: الصين

فضية: كندا

برونزية: ألمانيا

دراجات

سباق الطرق

ذهبية: النمسوية آنا كيزنهوفر

فضية: الهولندية أنيميك فان فلوتن

برونزية: الإيطالية إليزا لونغو بورغيني

قوس ونشاب

فرق

ذهبية: كوريا الجنوبية

فضية: اللجنة الأولمبية الروسية

برونزية: ألمانيا

تايكواندو

وزن -57 كلغم

ذهبية: الأميركية أناستازيا زولوتيك

فضية: الروسية تاتيانا مينينا

برونزية: التركية هاتيس كوبرا إيلغون

برونزية: التايوانية شيا-لينغ لو

مبارزة

الشيش

ذهبية: الأميركية لي كيفر

فضية: الروسية إينا ديريغلازوفا

برونزية: الروسية لاريسا كوروبينيكوفا

جودو

وزن -52 كلغ

ذهبية: اليابانية أوتا آبي

فضية: الفرنسية أماندين بوشار

برونزية: الإيطالية أوديتي جوفريدا

برونزية: البريطانية تشلسي جايلز

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news