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الامارات | حصاد اليوم الثاني في أولمبياد طوكيو.. "ميدالية عربية"

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد اليوم الثاني في أولمبياد طوكيو.. "ميدالية عربية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ما يلي نتائج النهائيات التي سجلت الأحد 24 يوليو في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 أغسطس المقبل:

منافسات الرجال

السباحة
400 م حرة
ذهبية: التونسي أحمد أيوب الحفناوي
فضية: الأسترالي جاك ماكلافلين
برونزية: الأميركي كيران سميث
400 م متنوعة
ذهبية: الأميركي تشايس كايليش
فضية: الأميركي جاي ليثرلاند
برونزية: الأسترالي برندون سميث

المبارزة
السيف
ذهبية: الفرنسي رومان كانون
فضية: المجري غيرغلي سيكلوزي
برونزية: الأوكراني إيغور ريزلين

سكايت بورد شوارع
ذهبية: الياباني يوتو هوريغومي
فضية: البرازيلي كيلفن هوفلر
برونزية: الأميركي جاغر إيتون

رماية
بندقية هواء مضغوط 10 م
ذهبية: الأميركي ويليام شانر
فضية: الصيني ليهاو شينغ
برونزية: الصيني هاوران يانغ

أثقال
وزن 61 كلغم
ذهبية: الصيني فابين لي
فضية: الأندونيسي إيكو يولي إيراوان
برونزية: الكازاخستاني إيغور سون
وزن 67 كلغم
ذهبية: الصيني ليجون شين
فضية: الكولومبي لويس خافيير موسكيرا لوسانو
برونزية: الإيطالي ميركو تسانّي

جودو
وزن -66 كلغم
ذهبية: الياباني هيفومي آبي
فضية: الجورجي فازا مارغفيلاشفيلي
برونزية: الكوري الجنوبي بول آن
برونزية: البرازيلي دانيال كارنيين

تايكواندو
وزن: -68
ذهبية: الأوزبكستاني أولوغبيك راشيتوف
فضية: البريطاني برادلي سيندن
برونزية: الصيني شواي جاو
برونزية: التركي هاكان ريتشبر

 

منافسات السيدات

سباحة
400 م متنوعة
ذهبية: اليابانية يوي أوهاشي
فضية: الأميركية إيما ويانت
برونزية: الأميركية هالي فليكينغر
تتابع 4 مرات 100 م حرة
ذهبية: أستراليا
فضية: كندا
برونزية: الولايات المتحدة

رماية
مسدس هواء مضغوط 10 م
ذهبية: الروسية فيتالينا باتساراشكينا
فضية: البلغارية أنتوانيتا كوستادينوفا
برونزية: الصينية جيانغ رانكسين

غطس
منصة متحركة 3 م
ذهبية: الصين
فضية: كندا
برونزية: ألمانيا

دراجات
سباق الطرق
ذهبية: النمسوية آنا كيزنهوفر
فضية: الهولندية أنيميك فان فلوتن
برونزية: الإيطالية إليزا لونغو بورغيني

قوس ونشاب
فرق
ذهبية: كوريا الجنوبية
فضية: اللجنة الأولمبية الروسية
برونزية: ألمانيا

تايكواندو
وزن -57 كلغم
ذهبية: الأميركية أناستازيا زولوتيك
فضية: الروسية تاتيانا مينينا
برونزية: التركية هاتيس كوبرا إيلغون
برونزية: التايوانية شيا-لينغ لو

مبارزة
الشيش
ذهبية: الأميركية لي كيفر
فضية: الروسية إينا ديريغلازوفا
برونزية: الروسية لاريسا كوروبينيكوفا

جودو
وزن -52 كلغ
ذهبية: اليابانية أوتا آبي
فضية: الفرنسية أماندين بوشار
برونزية: الإيطالية أوديتي جوفريدا
برونزية: البريطانية تشلسي جايلز

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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