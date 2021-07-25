إسبانيا تفوز على أستراليا.. وفرصة وحيدة للمنتخب الأولمبي للتأهل في أولمبياد طوكيو 2020

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح المنتخب الإسباني في تحقيق الفوز الأول له في أولمبياد طوكيو 2020، بعد تغلبه على نظيره الأسترالي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في اليابان.

ومع فوز إسبانيا وخسارة المنتخب الأولمبي المصري، يتصدر الإسبان ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، وفي المركز الثاني أستراليا برصيد 3 نقاط، وفي المركز الثالث منتخب الأرجنتين برصيد 3 نقاط، ويحتل المنتخب المصري المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

وتختتم مباريات المجموعة بمباراتين فى الواحدة ظهر الأربعاء المقبل، عندما يلتقى منتخبا مصر مع أستراليا، وفي نفس التوقيت يلتقي منتخبا إسبانيا والأرجنتين.

وأمام مصر فرصة وحيدة للتأهل إلى الدور التالي في الأولمبياد، وهي الفوز على أستراليا مع ضرورة فوز إسبانيا على الأرجنتين.

وفي هذه الحالة تتصدر إسبانيا الترتيب بـ7 نقاط، ثم مصر بـ4 نقاط، وأخيرًا أستراليا والأرجنتين يودعان البطولة وفى رصيد كل منهما 3 نقاط.

كما أن هناك فرصة أخرى لتأهل المنتخب الأولمبي، وهي في حال فوز الأرجنتين على إسبانيا في المباراة الأخيرة، مع ضرورة فوز الفراعنة على أستراليا أيضًا، يتصدر حينها التانجو الترتيب بـ6 نقاط، وسيتساوى منتخبي مصر وإسبانيا في رصيد 4 نقاط مع تساويهما في المواجهات المباشرة، وسيتم وقتها اللجوء لفارق الأهداف علما بأن فارق أهداف الماتدور حاليا +1، أما مصر -1.

أما في حال انتهاء أي من المباراتين بنتيجة غير فوز مصر وإسبانيا يودع المنتخب المصري الأولمبياد من الدور الأول.